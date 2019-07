Man kritiek na steekpartij in Oostende, verdachte opgepakt

Oostende - In Oostende vond zaterdagavond een steekpartij plaats in de Peter Benoitstraat. Een 39-jarige man van Russische afkomst werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie pakte een verdachte op. Het gaat om een 45-jarige Oostendenaar.

Het slachtoffer werd rond 18 uur aangetroffen op straat met steekverwondingen. Omstaanders belden meteen de hulpdiensten. De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar is intussen buiten levensgevaar.

De politie kon even later een verdachte oppakken in een woning in de Peter Benoitstraat. Daar zou de steekpartij ook plaatsgevonden hebben, na een uit de hand gelopen discussie en vechtpartij.

“De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk, want de betrokkenen moeten nog verhoord worden. Er werd een wetsdokter aangesteld om de verwondingen bij het slachtoffer te onderzoeken”, klinkt het bij het parket van Brugge.

Het is al de tweede steekpartij deze week in Oostende. Maandagavond werd een uitbater van strandwinkels in Oostende neergestoken in de Hertstraat. Zowel dader als verdachte waren van Pakistaanse afkomst. De verdachte zit in de cel op verdenking van poging tot doodslag. Volgens zijn advocaat werd hij uitgebuit door het slachtoffer in één van zijn winkels.