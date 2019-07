GERUCHTEN. Meerdere ruildeals voor Romelu Lukaku, Juventus-toptalent kan naar Engeland en oude bekende solliciteert bij Barcelona

Een nieuwe zomerdag, nieuwe transfergeruchten. In voetballand zijn er een paar spelers die vrijwel onophoudelijk in verband lijken gebracht te worden met een vertrek bij hun huidige club. Romelu Lukaku, Gareth Bale en Paul Pogba, om er maar enkele te noemen. Ook rond hen doen intussen interessante verhalen de ronde in buitenlandse media: hier is uw zondagse portie transfergeruchten.

Nadat de transfer van Thomas Vermaelen naar het Japanse Vissel Kobe zaterdag officieel werd, is er nu één Belg die volop de aandacht opeist op de internationale transfermarkt: Romelu Lukaku. De spits wordt al wekenlang gelinkt aan een overstap naar Internazionale. Lukaku zelf zette gisteren die vermoedens kracht bij door een opvallend bericht te plaatsen op sociale media. Maar opgepast, want er zijn nog kapers op de kust: ook Juventus zou interesse hebben in de 26-jarige Lukaku… en de Italiaanse landskampioen ziet een ruildeal wel zitten.

Foto: EPA-EFE

Verschillende Britse media meldden zaterdag dat Paulo Dybala door Juventus geruild zou kunnen worden voor Lukaku. De Argentijn is enkele maanden jonger dan Lukaku en speelt net als hem diep in de spits. Een ideale ruildeal dus, op het eerste gezicht. The Daily Mail oppert echter dat Manchester United liever de Braziliaanse rechtsbuiten Douglas Costa zou zien komen dan Dybala. En ook Inter zou bereid zijn om een speler te betrekken in een eventuele deal: niemand minder dan Ivan Perisic (ex-Roeselare en Club Brugge) zou dan naar Man United trekken. Veel geruchten, maar in deze soap kan het dus nog alle kanten uit. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

“Transfer van Pogba naar Real Madrid is onvermijdelijk”

Een andere man die op de transfermarkt al een hele tijd een vraagteken is, is Paul Pogba. Vertrekt de Fransman nu naar Real Madrid - het gerucht doet al even de ronde - of blijft hij toch bij Manchester United? De Spaanse krant AS meldt nu in elk geval dat “de transfer van Pogba naar Real Madrid onvermijdelijk is”. Ondenkbaar is het in elk geval niet. Bovendien meldden respectievelijk de BBC en het Italiaanse Corriere dello Sport dat Man U interesse heeft in zowel Bruno Fernandes (Sporting Lissabon) als voormalig Genk-speler Sergej Milinkovic-Savic (Lazio). De Red Devils zouden het duo willen kopen met het geld dat Real Madrid voor Pogba zou betalen.

Foto: AFP

Bale op weg naar China (als ploeggenoot van Santini?)

Anderlecht zal één van de komende dagen wellicht spits Ivan Santini definitief naar Jiangsu Suning zien vertrekken. De Chinezen zitten echter niet stil en zouden volgens verschillende bronnen nu ook rond zijn met niemand minder dan Gareth Bale. De Welshman past niet in de plannen van Real Madrid-trainer Zinédine Zidane en moet dus weg. China lijkt de eindbestemming te gaan worden: Bale zou daar ongeveer 1 miljoen euro per week gaan verdienen, volgens The Guardian.

Trekt piepjong toptalent naar Everton?

Ook de amper 19-jarige Moise Kean is na een sterk seizoenseinde grof wild op de transfermarkt. De Italiaan met Ivoriaanse roots mag vertrekken bij de Oude Dame omdat er door de grote concurrentie voor hem te weinig uitzicht is op een vaste basisplaats. Juventus wil haar goudklompje echter niet volledig lossen: de Italiaanse landskampioen wil absoluut een terugkoopclausule in eender welk contract met Kean laten opnemen. De interesse is groot: een week geleden berichtten we al dat verschillende clubs buiten Italië wel oren hebben naar de diensten van de piepjonge spits.

Moise Kean is ook Italiaans international. Foto: REUTERS

Intussen lijkt Everton de meest concrete gegadigde. Volgens Sky Sports zou de club uit Liverpool nu volop voor Kean willen gaan en heeft het zich gemeld bij Juventus voor een transfer. De jongeling mag vertrekken voor een som van 40 miljoen euro, maar dan moet die terugkoopclausule natuurlijk ook nog in het contract opgenomen worden.

Oude bekende solliciteert bij Barcelona (en op Instagram)

Nadat zijn contract bij Paris Saint-Germain afliep, zit de inmiddels 36-jarige Daniel Alves nog altijd zonder club. Intenties om te stoppen heeft de vleugelverdediger echter duidelijk niet. Volgens UOL Esporte zou de Braziliaan zichzelf eerder deze maand aangeboden hebben bij FC Barcelona, waar hij van 2008 tot 2016 al speelde. Voorzitter Josep Maria Bartomeu wil (voorlopig) echter niet happen. Alves zelf postte intussen een ‘sollicitatiebericht’ op zijn Instagrampagina. “Ik ben op zoek naar een baan. Bij wie moet ik mijn CV inleveren? Laat me weten of je tijd hebt om het te lezen”, klinkt het lacherig.

Pépé heel dicht bij Arsenal, slecht nieuws voor Zaha

Ook Arsenal zit niet stil op de transfermarkt. Rechtsbuiten Nicolas Pépé geniet interesse van zowel de Gunners als Napoli, maar het is de Engelse club die momenteel op pole position ligt. Het Franse Lille OSC, de huidige club van Pépé, aanvaardde zaterdag een bod van 80 miljoen euro van Arsenal. Een definitieve komst laat wellicht niet lang meer op zich wachten. En dat is slecht nieuws voor Wilfried Zaha van Crystal Palace, net als Pépé een rechtsbuiten. Volgens Sky Sports wilde Zaha ook graag naar Arsenal, de club waarvan hij als jong kereltje fan was. De Ivoriaan geniet naar verluidt ook interesse van Everton.

Foto: AP

Schürrle op weg naar Rusland?

André Schürrle is bij Borussia Dortmund ietwat op een zijspoor geraakt. De man die vijf jaar geleden nog twee doelpunten maakte in de historische 7-1 zege van Duitsland tegen Brazilië op het WK, zou echter een uitweg gevonden hebben in Rusland. Volgens het Russische Championat wil Spartak Moskou de Duitser graag lenen en gaan de onderhandelingen met Dortmund de goede kant op. Spartak zou ook een aankoopoptie van 8 miljoen euro willen afdwingen.

Ziyech wil niet naar Sevilla: “Qua niveau gelijkaardig met Ajax”

Ajax zag deze zomer al enkele grote kanonnen vertrekken, maar Hakim Ziyech blijft voorlopig. De Nederlands-Marokkaanse vleugelspeler kon naar Sevilla, maar heeft het aanbod naast zich neergelegd. “Ik voel me hier thuis en speel veel. En ik vind dat Sevilla qua niveau gelijkaardig is met Ajax”, zei Ziyech zaterdagavond nadat Ajax de Johan Cruijff Schaal won van PSV. “Als ik vertrek, moet het gaan om een club waarvoor ik Ajax wil inruilen. Zo’n club is er nog niet gekomen en tot die tijd doe ik mijn stinkende best voor Ajax.” Duidelijke taal.

En dan moet u dit ook nog weten:

Harry Maguire lijkt voorlopig bij Leicester City te blijven. Manager Brendan Rodgers meldde dat er nog geen acceptabele biedingen op zijn verdediger zijn gekomen. Manchester United en Manchester City zouden interesse hebben. (Leicester Mercury)

Het is nog onduidelijk of Idrissa Gueye bij Everton blijft. De Senegalese middenvelder heeft interesse van Paris Saint-Germain, maar van een deal is nog geen sprake. (Liverpool Echo)

Wolverhampton Wanderers heeft een principeakkoord met AC Milan over de komst van de 21-jarige Patrick Cutrone. De Wolves, waar Leander Dendoncker (ex-Anderlecht) speelt, moeten nu wel de jonge Italiaan zelf nog overtuigen. (Express and Star)

Sevilla-verdediger Aleix Vidal vertrekt wellicht voor één jaar op huurbasis naar Deportivo Alaves. (AS)