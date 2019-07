Vrouw probeert wildplassers weg te jagen met tuinslang, maar raakt gewond tijdens worsteling

Een Nederlandse vrouw wilde een groep wildplassende jongeren wegjagen met een tuinslang, maar dat kwam haar duur te staan. De tieners lieten dat niet zomaar gebeuren en de vrouw raakte gewond tijdens een worsteling nabij haar eigen huis in het Friese Grou.

In de zomermaanden wordt het Friese watersportdorp Grou elk jaar overspoeld door liefhebbers van de zee. Ook jongeren trekken massaal naar de populaire plek. Maar dat brengt heel wat overlast met zich mee.

Toen één van de bewoners iets na middernacht merkte dat een aantal jongens aan het wildplassen was in een steeg bij de Kerkstraat, reageerde ze misnoegd. Volgens de politie maakte de vrouw daar een opmerking over, maar toen de jongeren zich daar niets van aantrekken, besloot ze een creatieve oplossing te bedenken. Ze nam haar tuinslang en spoot water over de tieners die het straatje aan het besproeien waren.

Maar dat was buiten de jongeren gerekend. In plaats van zich terug te trekken uit schaamte, gingen ze de confrontatie aan. Eén van hen probeerde de slang af te pakken, maar bij de worsteling viel de vrouw en werd ze over de tuintegels gesleurd. Ze raakte gewond aan haar vinger, elleboog en knie.

De vrouw heeft aangifte gedaan. De politie is op zoek naar getuigen.