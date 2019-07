Hinder in centrum Antwerpen door korte maar hevige uitslaande brand

Antwerpen - In een gebouw aan de Carnotstraat in het centrum van Antwerpen is zondag op de vierde verdieping brand uitgebroken. Door de korte, maar hevige uitslaande brand zijn er vragen ontstaan over de stabiliteit van het pand. De stadsingenieur komt ter plaatse om de situatie te evalueren.

Het vuur ontstond rond de middag op de vierde verdieping. Het ging om een uitslaande brand onder het dak. De brandweer had het vuur snel onder controle vanop de ladderwagen.

Toen het vuur ontstond waren er twee mensen, mogelijk arbeiders, aanwezig in het gebouw. Zij werden kort in de ambulance gezet, maar moesten niet worden afgevoerd. Een derde persoon uit een naastgelegen gebouw die te veel rook had ingeademd, werd naar het ziekenhuis gevoerd.

Door de brand zijn er wel vragen over de stabiliteit van het gebouw. Daarom werd het huis ernaast preventief ontruimd. De stadsingenieur komt ter plaatse om te bekijken welke maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid te garanderen.

In tussentijd is er ter hoogte van de plaats van de brand geen tramverkeer mogelijk.

In de Carnotstraat was een korte maar hevige brand. Die is inmiddels is onder controle. In de buurt? Blijf nog even uit de rook. pic.twitter.com/o4nSG0gQ3V — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) July 28, 2019

Foto: BFM

