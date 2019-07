Speler-trainer Vincent Kompany start meteen in eerste match en verrast met opstelling: El Kabab

Anderlecht zal om 14u30 de competitie op gang trappen met speler-trainer Vincent Kompany in de basis. Ook Michel Vlap komt meteen aan de aftrap. Kompany kiest daarnaast voor enkele verrassingen: zowel Hotman El Kababri als Francis Amuzu zal starten. Ook Sebastiaan Bornauw staat in de basis, Philippe Sandler en Samir Nasri beginnen op de bank. Sven Kums zit niet in de selectie.

Volg Anderlecht-KV Oostende hier live!

Dit zijn de basiself waarmee speler-trainer Vincent Kompany zijn competitiedebuut maakt: Didillon, Cobbaut, Bornauw, Kompany, El Kababri, Vlap, Amuzu, Zulj, Verschaeren, Gerkens, Doku.

The first starting line-up of the new season! #RSCA #COYM #ANDKVO pic.twitter.com/gLAPrS7bkJ