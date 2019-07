Russische oppositieleider opgenomen in ziekenhuis voor allergische reactie

De Russische oppositieleider Alexej Navalny is zondag opgenomen in het ziekenhuis. De Kremlin-criticus wordt behandeld voor een allergische reactie. Dat meldt zijn woordvoerster op Twitter.

Waarom en waarvan Navalny een allergische reactie opliep is niet bekend. Volgens zijn woordvoerster is het de eerste keer dat hij zoiets meemaakt.

De Russische politie pakte Navalny eerder deze week op en een rechtbank in Mosremovekou veroordeelde hem nadien tot dertig dagen cel. De oppositieleider had opgeroepen tot een niet-toegelaten betoging en beging daarmee volgens de rechter een misdrijf.

Kort na de uitspraak van de rechtbank herhaalde Navalny zijn oproep om te betogen: “Ga zaterdag naar buiten. Zolang we geen stem hebben, zijn we eigenlijk al gearresteerd.”

Betoging

De betoging van de oppositie vond zaterdag hoe dan ook plaats. De politie greep hardhandig in en pakte honderden demonstranten op. Volgens het burgerrechtenportaal OVD-Info staat het aantal opgepakte manifestanten zondag op meer dan 1.300.

De demonstranten willen dat onafhankelijke kandidaten en oppositieleden een eerlijke kans krijgen bij de verkiezing van een nieuwe 45-koppige stadsraad in Moskou op 8 september. Onafhankelijke kandidaten hebben de handtekeningen van 3 procent van het electoraat in elk van de 45 districten van de Russische hoofdstad nodig om te mogen deelnemen. Maar volgens een aantal oppositiekandidaten is de telling van die stemmen niet eerlijk verlopen.