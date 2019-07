“Bart De Wever is op een erg dunne lijn gaan lopen.” Karel De Gucht (Open VLD) vindt niet dat de N-VA-voorzitter de juiste aanpak hanteert bij de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. De minister van Staat doelt dan vooral op de gesprekken met Vlaams Belang, zegt hij bij VTM nieuws.

Formateur en N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft de voorbije maanden meerdere gesprekken gevoerd met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Die had De Wever ook met andere partijen, maar De Gucht vindt dat het bij de extreemrechtse partij bij één gesprek had moeten blijven.

“Ik vind dat Bart De Wever (N-VA) in zijn gesprekken met Vlaams Belang op een zeer dunne lijn is gaan lopen”, zei hij in een interview met VTM nieuws. Vlaams Belang is volgens de minister van Staat geen partij waar je in een democratie mee kan praten. “Een eerste gesprek kan wel, waarin je iedereen de kans geeft om zijn mening te geven. Maar dat je dan de indruk geeft dat je aan het onderhandelen bent en zegt dat er stukken van de gesprekken zullen overblijven in het regeerakkoord? Ik vind dat je dat niet moet doen als democratische partij.”

Dat Vlaams Belang zich een ander karakter probeert aan te meten, met wat bijkomende sociale accenten, daar denkt De Gucht het zijn van. “Kijk eens naar het verleden”, aldus de Open VLD’er. “In de jaren 30 had je ook de redering van zeer nationalistisch en ook socialistisch te zijn. Eigenlijk is dat de formule van het nationaalsocialisme. Ik vind die partij helemaal niet minder gevaarlijk.”

“Van Grieken heeft een behoorlijke jas aan, en ook een das, maar Dewinter had dat in zijn tijd ook. En het nieuwe volk dat erbij gekomen is, zoals Dries Van Langenhove, ik moet daar niet van hebben. En ik vind dat mijn partij zich daar principieel in moet opstellen en zich ook opgesteld heeft. Het Vlaams Belang gaat de richting van het nationaalsocialisme uit.”