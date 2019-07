Vincent Kompany krijgt warm onthaal bij terugkeer in het Astridpark: publiek verwent speler-trainer met twee prachtige tifo’s

De terugkeer van Vincent Kompany naar Anderlecht kon uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan. In de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen werd de speler-trainer van Anderlecht in het Lotto Park verwelkomd door twee enorme tifo’s. Toen de spelers het veld betreedden, werd Kompany’s naam ook luid gescandeerd. Het moge duidelijk zijn: de prins is terug thuis.