Feestenburgemeester Storms “Dit jaar zijn het vooral avond- en nachtfeesten”

Gent - De Gentse Feesten verwelkomden, zaterdag, op de negende en voorlaatste dag, 95.000 bezoekers, 105.000 minder dan dezelfde dag vorig jaar. In totaal bezochten 875.000 bezoekers dit jaar de Feesten, vorig jaar stond de teller na negen dagen op 1.170.000 bezoekers, bijna 300.000 meer dus. “Toch zijn het goeie Feesten, maar vooral avond- en nachtfeesten geweest”, concludeert Feestenburgemeester Annelies Storms (SP.A).

Storms blijft positief over deze editie van de Gentse Feesten, al overschrijden ze dit jaar mogelijk het miljoen bezoekers niet. “Toch zijn het goeie Feesten en aangename Feesten, ook voor de Gentenaars omdat er meer plaats is. ‘s Avonds is er ook niet echt minder volk. Dat mag misschien de conclusie zijn: dit jaar zijn het vooral avond- en nachtfeesten geweest.”

De oorzaken zijn bekend. “De hitte op de eerste dagen, de regen op de laatste, het effect dat de nationale feestdag op een zondag viel en dat de volledige Feesten dit jaar erg laat vielen”, zegt Storms. De Feesten starten traditioneel op de eerste vrijdag voor 21 juli. “Volgend jaar zal die 21e juli op een dinsdag vallen, dus verwachten we, bij goed weer, vier druk bezette eerste dagen.”

Ook de organisatoren klagen niet. “Ze hebben ongeveer dezelfde inkomsten als vorig jaar en de grote pleinen zijn vaak ook afgesloten”, zegt Storms. “De binnenvoorstellingen zijn ook bijna allemaal op voorhand uitverkocht. Het is vooral tussen de pleinen dat er minder volk loopt.”

De Feesten eindigen dit jaar met de Markt van de Lege Portemonnees, tot 20 uur op de Predikheren- en Ajuinlei. Het traditionele Bal 1900 vindt plaats op de Kouter en start om 19.30 uur. De Kaarskensstoet is de officiële afsluiter van de Gentse Feesten. De stoet trekt om 23 uur van de Kouter richting de Korenmarkt onder begeleiding van Die Verdammte Spielerei. De echte afsluiter blijft wel de Vlasmarkt: die blijft open tot 10 uur maandagochtend.