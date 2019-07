Egelbescherming doet wanhopig oproep: “Stop met robotgrasmaaiers in te zetten, het zijn slachtmachines”

Robotgrasmaaiers zijn razendpopulair, maar de geliefde tuinhulp betekent de dood voor heel wat egels. Een Nederlandse vereniging stuurt dan ook een opmerkelijke oproep de wereld in. “Stop met robotgrasmaaiers in te zetten. Het is zeker voor de babyegel een slachtmachine”, klinkt het bij de Egelbescherming en de Egelwerkgroep.

Opgelet, de beelden in dit artikel kunnen als schokkend worden ervaren.

Wie een robot voor in de tuin aankoopt, denkt vooral aan de voordelen. Zonder al te veel moeite is het gras immers altijd perfect kort. Maar toch vraagt de Nederlandse Egelwerkgroep en de Egelbescherming om te beseffen dat het niet voor alle wezens een positieve aankoop is.

Deze egel wist de aanvaring met de robotmachine net te overleven. Foto: Egelwerkgroep Nederland

Als bewijsmateriaal heeft de dierenrechtenorganisatie enkele pijnlijke foto’s gepost. Egels, die vooral ’s nachts wakker zijn, zijn immers al meermaals verstrikt geraakt in de scherpe messen van de machines.

Vooral jonge egels zouden er de dupe van zijn en soms de robotgrasmaaiers niet overleven. “Moeders wandelen met hun pasgeboren egeltjes door het gras ‘s nachts. De baby’s zijn niet snel genoeg om te ontkomen aan de machine, waardoor ze volledig worden weggemaaid”, aldus Jenny Kleve van de Egelbescherming volgens RTL Nieuws.

Zelfs als de dieren niet op wandel zijn, is een robotgrasmaaier gevaarlijk. Die zijn immers zo afgesteld dat ze ook de rand van de tuin afmaaien. “Precies waar de nestjes wel liggen. De baby’s liggen dan in een klein, ondiep nest, waar de machine overheen gaat. Dan is het gewoon een slachting.”