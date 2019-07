Dode en elf gewonden bij schietpartij in New York

Bij een schietpartij in Brownsville, een wijk in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn, zijn zaterdagavond (plaatselijke tijd) één dode en elf gewonden gevallen. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

De schietpartij vond plaats iets voor 23 uur (zondag 5 uur Belgische tijd) tijdens de jaarlijkse ‘Oldtimers Day’ in een park. Volgens de New York Post was het evenement net afgelopen en waren de duizenden aanwezigen naar huis aan het vertrekken.

In totaal werden twaalf mensen geraakt. Een van hen, een 38-jarige man, raakte gewond aan het hoofd en stierf nog voor hij aankwam in het ziekenhuis. Hoe erg de elf andere slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekend. Volgens persagentschap Associated Press werden minstens zes mensen naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet duidelijk hoeveel schutters er waren. Sommige bronnen spreken over één schutter, andere over twee. Wel is zeker dat nog niemand werd opgepakt. De politie vond kort na de schietpartij een achtergelaten wapen tussen het afval op de grond.

Een speurder verklaarde aan New York Post dat het naar zijn weten om een van de ergste schietpartij ooit ging in zijn buurt. “Ik heb nog nooit geweten dat twaalf mensen werden geraakt bij één incident”, zei hij.

Burgemeester Bill de Blasio heeft het op Twitter over een “vreselijke schietpartij die een vreedzaam buurtfeest door elkaar heeft geschud”.

We had a terrible shooting in Brownsville tonight that shattered a peaceful neighborhood event. Our hearts go out to the victims.

We will do everything in our power to keep this community safe and get guns off our streets. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 28, 2019