Liverpool kaapt jongste Premier League-debutant weg bij Fulham

Liverpool heeft zich versterkt met de 16-jarige Harvey Elliott. Dat hebben The Reds zondag laten weten. De piepjonge winger komt over van Fulham.

Elliott maakte eind vorig seizoen als jongste debutant ooit zijn debuut in de Premier League. Met een leeftijd van 16 jaar en 30 dagen viel hij toen in tijdens de partij tegen Wolverhampton. De Engelse jeugdinternational deed zo beter dan een andere Fulham-speler. In 2007 was Matthew Briggs 16 jaar en 68 dagen toen hij zijn eerste speelminuten kreeg.

Elliott zit al meteen in de selectie voor de vriendschappelijke partij tegen Napoli van zondag. Nadien trekt hij met coach Jürgen Klopp en co op oefenkamp naar Evian.