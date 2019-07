Twee vrienden spreken af om “rustig een pintje te gaan drinken” in lokaal café, maar eindigen… in Ibiza

Een onschuldig bezoekje aan een lokaal café is helemaal anders afgelopen voor twee Britse vrienden. De 21-jarige Ross Tyson en de 22-jarige Callum Cook waren van plan om “rustig even een pintje te gaan drinken”, maar eindigden de avond in… Ibiza. Tot grote frustratie van zijn moeder.

Het begon allemaal met een onschuldig sms’je van Callum aan Ross. Of hij graag mee naar de voetbalmatch tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland kwam kijken in de lokale pub van Cleethorpes, vroeg zijn beste vriend zich af. Maar Ross is niet echt een voetbalfan, integendeel. Al grappend antwoordde hij dan ook met de woorden: “Goh, niet echt mijn ding, maar wat denk je van Ibiza?”

Van pintje tot Ibiza

Met een glimlach op het gezicht spraken ze af in een café in het naburige Tealby. Om “nog even snel iets te gaan drinken” of “één pintje te pakken”. Maar hun onschuldige plannen werden overboord gegooid door één Instagrampost.

“We waren niet echt heel dronken, of zoiets. Maar we wilden wel heel graag ergens anders naartoe”, vertelt Ross aan de Lincolnshire Reporter. “Om half twaalf dachten we: waarom niet eigenlijk? En dan hebben een vlucht geboekt voor dezelfde ochtend nog.” Na een klein dutje vertrokken de heren naar de luchthaven om half vier. Om 6.30 uur stegen ze op en om 9.20 uur zetten ze voet aan land in Ibiza.

En zijn moeder? Die wist van niks.

“Pardon?”

Foto: RR

Het was pas toen Ross besefte dat hij zijn ouders had beloofd dat hij op hun huisdieren zou letten, dat hij besefte dat hij het thuisfront best iets zou laten weten. Op dat moment stond hij al in het zwembad tijdens een feestje op Ibiza. Meteen kreeg hij een telefoontje en een berichtje van zijn moeder die dacht dat hij een grapje maakte: “Ik kan je niet bellen, want ik krijg een melding dat je in het buitenland zit”, zei ze verbaasd.

Toen ze het verhaal hoorde, werd zijn moeder woedend. “Wablief! Wie is Callum? Wie ken jij in Ibiza? Wanneer kom je terug? Jij bent zo verdomd onvoorspelbaar!” Schouderophalend reageerde hij: “Papa kent Callum wel. En euhm, ik ben vertrokken voor een rustige avond gisterennacht en ik vond het wel leuk om eens iets spontaans te doen?”

Callum en Ross kennen elkaar nog maar sinds nieuwjaar, maar brachten al heel wat feestjes met elkaar door.

Adrenaline en geen spijt

“Van zodra we geboekt hadden, zijn we op pure adrenaline voortgegaan. We hadden amper bagage mee, maar hebben wel meteen tickets geboekt voor een Ibiza Rocks zwembadfeestje en voor de Eden Superclub”, aldus Ross. Na talloze feestjes, een wandeling in San Antonio en amper één uur slaap, keerden de heren huiswaarts.

“We gingen een week later sowieso al met de familie naar Ibiza, dus ik heb de rest van mijn omgeving niets verteld. Dan dachten ze misschien dat het wat decadent was geweest. Maar toen ik het zei, hebben we toch smakelijk gelachen”, vertelt Ross. De mechanicus en de tuinaannemer hebben geen seconde spijt gehad van hun avontuur: “We werken hard om ons geld te verdienen, dan mogen we er ook hard van genieten, toch?”