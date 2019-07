“Hij komt eraan, hij komt eraan!”: Roemeense man (65) bekent niet alleen moord op 15-jarig meisje, maar ook tweede moord

Roemenië staat zondag in rep en roer nadat de politie er niet in slaagde om een ontvoerd meisje dat vanuit het huis van haar ontvoerder tot driemaal toe naar het noodnummer had gebeld te redden. De 65-jarige man die zaterdag gearresteerd werd, bekende zondag niet alleen de moord op de 15-jarige Alexandra, maar ook die op een 18-jarig meisje dat al maanden vermist was.

Alexandra Macesanu Foto: rr

De 15-jarige Alexandra Macesanu werd woensdag ontvoerd terwijl ze aan het liften was. Donderdagochtend slaagde ze er tot driemaal toe in om het noodnummer 112 te bellen met een gsm. Ze was ontvoerd door een man terwijl ze op weg was naar huis, en vervolgens door hem geslagen en verkracht, zo zei ze. Ze kon ook nog vertellen dat ze werd vastgehouden in een huis in de stad Caracal, voor ze “hij komt eraan, hij komt eraan” riep, en het laatste telefoongesprek abrupt werd afgebroken.

De Roemeense politie doorzocht eerst drie foute woningen en slaagde er pas twaalf uur na de oproepen in om het huis van de ontvoerder te lokaliseren. Daarop vroegen de agenten een huiszoekingsbevel, en wachtten ze nog tot de volgende ochtend - 19 uur na de telefoontjes - om de woning te betreden. In het huis trof de politie uiteindelijk het lichaam van het intussen dode meisje aan.

Luiza Melencu Foto: rr

Dader bekent ook tweede moord

In een metalen ton achter het huis vond de politie vervolgens ook de deels verbrande resten, tanden en juwelen van een ander meisje. De 18-jarige Luiza Melencu was al sinds april vermist in soortgelijke omstandigheden, maar de politie had het onderzoek afgesloten “omdat ze waarschijnlijk was gaan lopen met één of andere prins op het witte paard”, zo vertelden haar verontwaardigde ouders zondag in de Roemeense pers.

De eigenaar van het huis, de 65-jarige automonteur Gheorghe Dinca, ontkende in eerste instantie nog iets te maken te hebben met de moorden. Naar eigen zeggen had hij Alexandra Macesanu nooit ontmoet, al zou het meisje hem wel gevraagd hebben om zijn telefoon te gebruiken om de hulpdiensten te bellen. Zondag bekende Dinca echter toch. “Hij erkent dat hij de feiten begaan heeft. Het gaat om twee tienermeisjes”, aldus zijn advocaat Alexandru Bogdan.

Gheorghe Dinca (65) bekende zondag beide moorden. Foto: AP

Politie onder vuur

Door het geknoei in beide onderzoeken ligt de Roemeense politie nu zwaar onder vuur. Die verdedigde zich door te verklaren dat het “technisch onmogelijk” was geweest om de noodoproep te lokaliseren. Het hoofd van de STS, de speciale eenheid die telefonieonderzoek voert, zal daarover maandag in het parlement ondervraagd worden. Ook stelde de politie dat er juridische hindernissen waren om de woning van de verdachte binnen te gaan. Nochtans is het bij een noodgeval niet nodig om een huiszoekingsbevel aan te vragen. Het hoofd van de politie werd zaterdag alvast ontslagen, zondag volgenden ook drie verantwoordelijken van de lokale politie en van de prefect van Olt.

Protest in Boekarest Foto: EPA-EFE

Zaterdag kwamen duizenden demonstranten op straat in de hoofdstad Boekarest en in andere steden, ze legden bloemen en kaarsen neer voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en beschuldigen de politie van “incompetentie” en “nalatigheid”. Ook president Klaus Iohannis en minister-president Viorica Dancila hebben al te kennen gegeven dat de politie heeft gefaald. Iohannis ziet in het incident een teken dat er door corrupte praktijken incompetente mensen bij de politie werken. “Zolang corruptie, incompetentie en het maken van promotie door andere criteria als expertise mogelijk zijn, lijdt de hele maatschappij daaronder”, zei hij.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE