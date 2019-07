Da’s nog eens een trouwcadeau: vrienden bouwen tuinhuis met 500 bierbakken (en 12.000 flesjes)

Eeklo - Een stel uit Eeklo kreeg zaterdag een wel heel bijzonder trouwcadeau: terwijl Kelly en Ivo liefdeskiekjes gingen nemen, bouwden vrienden een tuinhuis. Mét 500 bierbakken en 12.000 lege flesjes, goed voor een inruilwaarde van minstens 2.250 euro.

Je moet naar een trouwfeest en je wil iets origineler uit de hoek komen dan de klassieke enveloppe met wat vette briefjes in? In Eeklo wisten de vrienden van Kelly Verniest, kleuteronderwijzeres, en Yvo Boelens, loodgieter, brandweerman en voorzitter van Rugbyclub The Rebels Meetjesland, hoe je dat op een geweldige manier doet.

Toen Popeye en Olijfje, zoals Yvo en Kelly bekendstaan, na de trouwceremonie op het stadhuis moesten lunchen en trouwfoto’s nemen, gingen de vrienden aan de slag in hun tuin in de Roze.

“Yvo en Kelly hadden al een sokkel gegoten om daarop later een mooi tuinhuis te kunnen plaatsen”, zegt Eddy Deketelaere, één van de ‘snoodaards’ achter het plan.

Vooraf uitgetekend

“Omdat ze net gebouwd hebben, waren de centjes voor een tuinhuis op. Daarom kwamen de dichte vrienden op het idee om er een tuinhuis met bierbakken op te bouwen. Alles was vooraf uitgetekend. De constructie zal deze zomer effectief dienst doen als tuinhuis en - hopelijk - ook als mancave. Desnoods zullen we Ivo wel een stukje pushen in die richting.”

Alles moest snel gaan, vertelt Bart Roesbeke. “Om 16 uur moest iedereen al terug zijn op de feestlocatie. We hadden dus maar een viertal uur de tijd om onze cadeau ‘uit te pakken’. We hebben in totaal zeven palletten met 500 lege bakken Jupiler en 12.000 lege flesjes aangevoerd.”

Na een middagje bouwen stond het tuinhuis er. Wanneer Ivo zijn cadeau - dat minstens 2.250 euro waard is - zal inruilen voor cash geld is niet bekend. Dat hij voorzichtig zal moeten zijn, is wel zeker.

“Hier en daar hebben we ook nog wat geld verstopt in de lege flesjes”, lacht Deketelaere. “Ivo zal dus extra alert moeten zijn als hij zijn bakken gaat inleveren in de Colruyt.”