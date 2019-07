Onderhandelaars mét Groen en PS beginnen aan rondetafelgesprek in Brussel

De onderhandelaars die werden uitgenodigd door de twee federale informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders zijn zondag om 18 uur aangekomen op het Egmontpaleis in Brussel. Groen is erbij, Ecolo niet.

Informateurs Vande Lanotte en Reynders organiseerden de vergadering zondagavond met het oog op de federale regeringsvorming. Lang Vlaamse kant nemen N-VA, CD&V, Open VLD, SP.A en Groen deel. Aan Franstalige kant is dat MR en PS. Het duo wil de deelnemende partijen wellicht een nota voorleggen die een preformatie moet opstarten. De deelnemers hadden de instructie gekregen om met de wagen of de taxi te komen, om lastige vragen te vermijden. Enkel Theo Francken (N-VA) had die nota schijnbaar niet gekregen, maar ook hij liet zich niet tot forse uitspraken verleiden.

Groen is aanwezig

Net voor het begin van de vergadering bevestigde Groen dat het aan de gesprekken deel zal nemen. Partijvoorzitster Meyrem Almaci van Groen beklemtoont dat het “eigenlijk gaat om een vergadering tussen PS en N-VA, zodat die eindelijk praten”. De partij vraagt verder dat er, voor het verdere verloop van de informatieronde, duidelijkheid komt en onderlijnt tegelijk dat deze rondetafel “logischergewijs geen voorbode is van een coalitie”. Over een deelname van de Franstalige zusterpartij Ecolo aan het gesprek, zegt Groen niets.

”Net als Ecolo is onze ambitie duidelijk: we willen samen een zo progressief mogelijke federale coalitie”, klinkt het wel. “Groen wenst zo snel mogelijk voortgang in de formaties en zal samen met Ecolo haar federale positie bepalen op basis van het inhoudelijk project.”

Donderdag trachtten informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte N-VA en PS al samen aan tafel te krijgen, maar dat mislukte. CDH liet eerder al weten voor een oppositiekuur te kiezen en komt zondag dan ook niet. SP.A, CD&V en de twee liberale partijen (Open VLD en MR) naar alle waarschijnlijkheid wel.

Ecolo past

Ecolo daarentegen zal niet aanwezig zijn, maakte de partij zondagvoormiddag al duidelijk. “Wij hebben van in het begin gezegd dat we niet met N-VA een regering kunnen vormen”, klonk het. “We hebben voor de rest goed samengewerkt met de informateurs.”

Het doel van de rondetafel lijkt alleszins niet om een echte formatie op te starten. Bij hun laatste persconferentie verklaarden de informateurs een nota te willen opmaken om een ‘preformatie’ te kunnen opstarten. Die nota wordt zondagavond wellicht voorgelegd.