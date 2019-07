Jongeren aangevallen na feestje in Wenduine: Matthias (20) is tand kwijt, bovenlip moet genaaid worden

De Haan - Een leuk feestje van strandredders in Wenduine is zaterdagnacht geëindigd in zinloos geweld. Matthias Lucker (20) was met twee vrienden onderweg naar huis, toen ze door een bende in de rug werden aangevallen. De vader van Matthias is op zoek naar getuigen.

Het feestje onder strandredders was zaterdagnacht omstreeks 4 uur eigenlijk helemaal afgelopen. “Een bende van zo’n zeven mannen had het echter niet zo begrepen. Zij waren niet uitgenodigd, en dat het feestje opgedoekt werd, was niet naar hun zin”, vertelt Bernard Lucker, de vader van Matthias. De 20-jarige was met twee vrienden op weg naar huis, maar was zich niet bewust dat de bende hen nog op de hielen zat. “Ze hebben hen dan aangevallen in de rug. Matthias is hard neergekomen, met zijn hoofd tegen een bloembak aan de rotonde. Zijn bovenlip moest genaaid worden en hij is een tand kwijt.” Ook de vrienden van Matthias geraakten gewond.

“Eerst had ik nog gevraagd: waarom loop je ’s nachts op dat uur alleen naar huis?”, aldus vader Bernard Lucker. “Maar ja, als je niet veilig bent in Wenduine, waar dan wel? We zijn erg geschrokken en diep onder de indruk van dergelijk zinloos geweld. Dit hadden we nog nooit meegemaakt.” De vader van Matthias lanceerde zondagochtend een oproep op Facebook om getuigen te vinden van het voorval. De oproep werd intussen al meer dan 600 keer gedeeld.

Er zouden al enkele verdachten geïdentificeerd zijn, maar dat kon de politie nog niet bevestigen.