Zeldzame parkiet vermist en daar is zijn baasje het hart van in: “Rainbow is mijn dierbaarste bezit”

Zele - Rainbow, de roodkapparkiet van Angelo Heirman uit Zele, is al vier dagen vermist en daar is zijn baasje het hart van in. “Hij is mijn dierbaarste bezit.”

Sinds woensdag is Rainbow vermist. “Het is mijn dierbaarste bezit”, zegt Angelo Heirman. “Het is een roodkapparkiet, een soort waar er hier bij ons niet heel veel van zijn. Hij is erg schuw maar niet agressief. De roodkap is de agressiefste parkietensoort, maar Rainbow doet de andere vogels die ik heb geen kwaad. Het is bijna onmogelijk om zo’n ras tam in huis te houden maar met Rainbow lukte het. Tot hij woensdag wegvloog. We hebben een soort van harnas dat we hem kunnen aandoen, zodat hij overal mee naartoe kan. Daar is hij uit ontsnapt toen we buiten aan het barbecueën waren.”

Foto: svl

Angelo plaatste meteen een oproep op sociale media. “Ik wil Rainbow graag terug. Hij is een deel van mijn leven. Toen ik voor een andere parkiet een vrouwtje ging zoeken bij een kweker, kwam Rainbow direct naar mij gevlogen. We hadden direct een band. Zodra ik wakker ben, zet ik zijn kooi open en kan hij binnen vrij rondvliegen. Maar bij andere mensen zal hij niet gaan, ook bij mijn partner kwam hij niet. Ik heb er enorme hartzeer van dat hij weg is. Toen ik een tijd geleden in elkaar was geslagen en daarbij hersenletsels opliep, was hij de eerste die me weer liefde gaf.”

Zelf gaat Angelo in de buurt van zijn appartement in de Eekstraat elke avond wandelen in de hoop Rainbow te horen. “Hij heeft een speciale zang. Die herken je uit de duizend. Ik vermoed dat hij in een straal van 20 kilometer zit, niet verder dan dat. Hij kan geen maand overleven, want hij heeft nooit geleerd om eten te zoeken. Omdat hij schuw is zal hij zich waarschijnlijk goed verstoppen. Toch hoop ik dat iemand hem ziet en mij kan verwittigen, zodat ik hem terug bij mij heb.”