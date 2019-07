Miljoenentransfer van Gareth Bale naar China gaat… niet door

De dertigjarige Bale moet vertrekken bij Real, maar heeft er nog een contract voor drie seizoenen en zes jaar geleden betaalde de Koninklijke nog honderd miljoen euro om hem los te weken bij Tottenham Hotspur, destijds een transferrecord. Real wou nog graag wat van die miljoenen recupereren en dus bood het kapitaalkrachtige Jiangsu Suning uit China de ideale uitweg, waar Bale een contract voor drie jaar kan tekenen dat hem wekelijk bijna een miljoen euro zou opbrengen.

De Welshe international zou nu halsoverkop moeten terugkeren uit China, waar hij nog maar net aangekomen is om zijn medische testen af te leggen. Ook de Britse openbare omroep BBC komt met hetzelfde verhaal op de proppen.

"We didn't really think there was much chance of the move happening anyway."@SkyKaveh with the latest on Gareth Bale following the news that the Welshman's move to Jiangsu Suning has fallen through.



