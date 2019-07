Spaanse toerist sterft in Thailand na val tijdens wandeling

Een Spaanse toerist is om het leven gekomen tijdens een wandeling op het Thaise eiland Koh Samui. Dat melden de Spaanse media. Hij verdween tijdens de tocht en zijn lichaam werd zondagmiddag teruggevonden.

De 26-jarige man uit Barcelona was met zeven vrienden aan het wandelen aan de watervallen van Na Mueang. Daar zijn twee secties om de watervallen over te steken. De eerste is vrij eenvoudig, de tweede is gecompliceerder.

Aan de tweede oversteek verdween de jongeman plots. Toen zijn vrienden weer in hun hotel waren en ontdekten dat de man daar ook niet was, verwittigden ze de politie. Een reddingsteam vond uiteindelijk zondag rond 13.00 uur zijn lichaam terug bij de waterval tussen twee grote rotsen.

De politie heeft de zeven vrienden ondervraagd en alles lijkt op een ongelukkige val op de gladde rotsen, aldus de Spaanse krant El Periódico. Het is niet geweten of de vrienden een veiligheidsuitrusting droegen in het gebied, waar redelijk gevaarlijke passages zijn.

Thailand is met zijn stranden, nachtleven en natuur een van de populairste toeristische bestemmingen ter wereld. Vorig jaar trokken volgens het Thaise ministerie van Toerisme 38,27 miljoen toeristen naar het Aziatische land.