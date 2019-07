Twee vrouwen dienen klacht in voor verkrachting tijdens Gentse Feesten

Gent - Twee vrouwen hebben tijdens de Gentse Feesten klacht ingediend voor verkrachting. Er is ook een man opgepakt een aangehouden voor aanranding van de eerbaarheid. Dat bevestigt het Oost-Vlaamse parket afdeling Gent.

Tijdens het eerste weekend van de Gentse Feesten heeft een vrouw klacht ingediend bij de politie voor verkachting. Enkele dagen later deed een andere vrouiw hetzelfde. Omdat het over gevoelige materie gaat, is het Oost-Vlaamse parket afdeling Gent erg karig met commentaar. "We voeren twee onderzoeken naar mogelijke feiten van verkrachting", zegt woordvoerster An Schoonjans. "We hebben onder meer camerabeelden opgevraagd."

Tijdens de Genste Feesten diende een man klacht in voor aanranding van de eerbaarheid. "Dankzij de camera's in de stad hebben we de dader snel kunnen identiciferen en oppakken", zegt Schoonjans. "De man is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden."