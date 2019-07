Colombianen in België dolblij met Tourwinnaar die drugsverhalen overschaduwt: “Egan helpt ons het cocaïnecliché uit de weg te ruimen”

In de Netflix-hit Narcos is Pablo Escobar de nietsontziende baas over bergen cocaïne. In de Tour was Egan Bernal de nietsontziende baas in de Franse bergen, met wereldwijd minstens zoveel kijkers. In Colombia zijn ze maar wat blij dat hun land eens positief in het nieuws komt. En ook de Colombianen in België zijn ervan overtuigd dat de gele trui helpt om het zwarte verleden uit te wissen.