Hoe het 'mooiste dorp van Vlaanderen' stilaan het meest verborgen dorp dreigt te worden: "Toeristen vinden ons niet”

Lanaken -

“De gebrekkige signalisatie en gelijktijdige uitvoering van werken maken dat wij afgesloten zijn van de buitenwereld”, zuchten bakker Jules Milissen en Kurt Van Poucke van brasserie Sint-Pieter in Rekem. Eenzelfde klacht horen we bij de middenstanders in Oud-Rekem. Ook de oppositie in de gemeenteraad roert zich.