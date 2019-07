Minstens twee doden bij aanval op kantoren van Afghaanse presidentskandidaat

Bij een aanval op de kantoren van een running mate van de Afghaanse president Ashraf Ghani zijn minstens twee doden gevallen. Er was eerst een hevige explosie, gevolgd door een aanval door gewapende mannen. Net zondag is de eerste dag van de campagne voor de presidentsverkiezingen van september.

“Om 16.40 uur (14.10 uur Belgische tijd) heeft een ontploffing plaatsgevonden in de buurt van de kantoren van Afghanistan Green Trend (AGT)”, de politieke beweging van Amrullah Saleh, de eerste vice-presidentskandidaat op de lijst van president Ghani bij de verkiezingen, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Vervolgens zijn gewapende mannen binnengegaan in het gebouw. De veiligheidstroepen hebben de zone afgesloten en proberen de aanvallers te doden van zodra dat mogelijk is.”

Zes uur later was de aanval afgelopen, aldus het ministerie. Alle aanvallers werden gedood en de omgeving werd vrijgegeven. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, vielen bij de aanval twee doden, onder wie een vrouw. Vijfentwintig anderen raakten gewond. Saleh zelf raakte niet gewond. In totaal moesten 85 mensen door de reddingsdiensten uit het gebouw gered worden. De aanval werd nog niet opgeëist.

Het gaat om de vijfde aanval in Kaboel in juli en de vijftiende sinds het begin van het jaar in de stad. Daarbij kwamen minstens 80 mensen om en raakten 550 anderen gewond.