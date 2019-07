Vrouw uit Steenokkerzeel aangevallen door wespen en overleden in ziekenhuis na allergische reactie: “We gaan je ongelooflijk missen”

Steenokkerzeel - Een 65-jarige vrouw uit Steenokkerzeel is vrijdagnacht in het ziekenhuis overleden nadat ze thuis door wespen werd aangevallen. Voor haar echtgenoot is het drama bijzonder moeilijk om te verwerken, omdat hij nu al voor de tweede keer weduwnaar is. “We gaan je ongelooflijk missen”, schrijft zoon Filip op sociale media.

Het drama speelde zich twee weken geleden af in de woning van Dirk Schaekers (75) en Anne Marie Verlinden in Steenokkerzeel. Anne Marie zou bij toeval een wespennest hebben ontdekt in het huis en kreeg het nest over zich heen. “Mijn mama werd aangevallen en meermaals gestoken”, schrijft haar zoon Filip. “Daarop kreeg ze een allergische reactie, die een hartstilstand met zich meebracht.”

De hulpdiensten hebben de bewusteloze vrouw nog een kwartier lang proberen te reanimeren. Haar toestand werd uiteindelijk zo zorgwekkend, dat ze werd overgebracht naar het universitair ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven. “Daar lag ze twee weken in coma en is zachtjes uitgedoofd.”

“Geluk lachte hen toe”

Vital Orolé (88), de pastoor van Diegem, is er het hart van in. Hij kent Dirk Schaekers al erg lang. “Dit is verschrikkelijk”, zegt hij. “Voor Dirk is het al de tweede keer dat hij zijn echtgenote verliest. Veertig jaar geleden werd zijn toenmalige vrouw Liliane plots getroffen door een trombose. Ik herinner mij haar goed, want ze stond in Diegem in het onderwijs en hielp mee met de Chiro. Ik herinner mij ook, alsof het gisteren was, het moment waarop Dirk me zei: Liliane zal het niet halen. Enkele dagen later kreeg hij gelijk.”

Dirk bleef toen achter met drie dochters. “Enkele jaren later vond hij opnieuw het geluk. Hij trouwde met Anne Marie, die hij op zijn werk had leren kennen. Ik heb zijn tweede huwelijk niet ingezegend, omdat Dirk dat in een andere kerk wou doen dan de plaats waar hij destijds met Liliane huwde. Anne Marie en Dirk kregen een zoon, Filip. En kleinkinderen. Het geluk lachte hen toe. Tot twee weken geleden.”

rofessor Jan Tytgat Foto: Dirk Vertommen

Toxicoloog: “Meer dan tien wespensteken is voor iedereen gevaarlijk”

Iemand die overlijdt aan een wespensteek, dat is veeleer uitzonderlijk. Dat bevestigt ook toxicoloog en professor Jan Tytgat. “De eerste wespensteek is doorgaans niet gevaarlijk. Tenzij de persoon allergisch is, dan moet snel worden opgetreden. Maar hoe meer steken iemand krijgt, hoe groter de hoeveelheid gif in het lichaam en hoe groter de reactie van het eigen immuunsysteem. Dat kan bij iedereen leiden tot een anafylactische shock: de hartslag versnelt, de persoon geraakt in ademnood en kan zelfs het bewustzijn verliezen.”

Vanaf hoeveel wespensteken er werkelijk gevaar dreigt, is moeilijk te zeggen. “Elk dier geeft een andere hoeveelheid gif af”, zegt Tytgat. “Maar meer dan tien wespensteken in één keer is zeker gevaarlijk te noemen. Wie snel twee of drie steken na elkaar krijgt, is de volgende drie of vier weken het best erg voorzichtig in de buurt van wespen.”