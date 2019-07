COMMENTAAR. “Van de zeven partijen bij het rondetafelgesprek waren vijf eigenlijk niet meer dan garnituur”

Het mirakel is geschied. N-VA en PS hebben ­samen aan tafel gezeten. Het is negen weken na de verkiezingen de eerste doorbraak die de informateurs Vande Lanotte en Reynders konden forceren. De twee grootste partijen in één kamer, ­alleen al dat is een prestatie. Alleen al dat is groot politiek nieuws. En dat voor een samenkomst die eigenlijk onder de categorie non-event gerangschikt had moeten worden.