Ouders Evelien (bijna 22) roepen op massaal verjaardagskaartjes te sturen naar gehandicapte dochter: “Je ziet haar genieten”

Oudenaken -

Vroeger genoot Evelien Arnould, een jonge vrouw met een beperking, vooral van het verorberen van taart op haar verjaardag. En pudding. En tiramisu. Maar nu ze die zoetigheid niet meer verdraagt, roept haar moeder op massaal verjaardagskaartjes te sturen. “Een halfjaar lang laten we die in de living hangen”, zegt Ineke. “Elke avond lees ik er een paar voor. Dan zijn we even echt samen.”