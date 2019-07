Amerikaanse toeristen bekennen moord op agent

Twee Amerikaanse tieners hebben zaterdag de moord op een Italiaanse agent bekend, dat schrijven Italiaanse en Amerikaanse media. De 35-jarige Mario Cerciello Rega was net terug van zijn huwelijksreis toen een misgelopen drugsdeal hem fataal werd.

Gabriel Christian Natale Hjorth (18) en Finnegan Lee Elder (19) kochten afgelopen vrijdag cocaïne in de straten van Rome, maar de drugs bleken vals. De tieners vielen daarop de dealer aan en gingen ervandoor met zijn rugzak. De dealer contacteerde de politie. Toen Mario Rega en zijn collega in burger de rugzak in beslag wilden nemen, gingen de Amerikanen in de aanval. Eén van hen had een mes bij en stak de agent acht keer. Mario Rega overleed later aan zijn verwondingen. De tieners werden snel geïdentificeerd en bekenden zaterdag tijdens een verhoring.(nba)