“Ze werd afgeslacht met de politie voor de deur”

Tot driemaal toe slaagde de 15-jarige Alexandra Macesanu er donderdagochtend in het noodnummer 112 te bellen met een gsm. Ze vertelde de politie dat ze gekidnapt was door een man terwijl ze probeerde naar huis te liften.

Alexandra (15) werd woensdag gekidnapt en kon de politie bellen. Tevergeefs. rr

De politie kon eerst het telefoongesprek niet traceren, doorzocht nadien drie foute woningen en arriveerde pas twaalf uur na de oproepen aan het huis van de ontvoerder. Daarna wachtten de agenten nog enkele uren op een huiszoekingsbevel, ook al was dat gezien de ernst niet nodig, zo gaf de politiechef nadien toe. De man is intussen ontslagen. Hij onthulde eerder dat Alexandra in haar laatste gesprek met de hulpdiensten tot twee keer toe “hij is op komst” riep. Daarna werd het gesprek onderbroken. “Dat waren vermoedelijk haar laatste minuten”, aldus de politiechef. In het bewuste huis vond de politie stoffelijke resten en juwelen.

Tweede moord

De nonkel van Alexandra verwoordde tegenover lokale media de woedde van veel Roemenen: “Van 3 tot 6 uur ’s morgens stond de politie gewoon voor de poort, terwijl binnen een kind schreeuwde. Ze geloofden niet dat het Alexandra was die de hulpdiensten had gebeld, en contacteerden dan maar haar vader om te dubbelchecken. Is daar tijd voor als een kind wordt ontvoerd? Mijn nicht is afgeslacht met de politie voor de deur.”

Naast de moord op Alexandra bekende Gheorghe Dinca, een 65-jarige mechanieker, zondag ook de moord op Luiza Melencu, een meisje van 18 dat sinds april vermist was. Haar ouders zouden van de politie hebben vernomen dat hun dochter wellicht was weggelopen “aan de arm van een prins op het witte paard”.

Fel protest

Tweeduizend betogers kwamen zaterdagavond op straat in Boekarest om te protesteren na de blunders van het gerecht. Ze droegen spandoeken met daarop “Hun bloed hangt aan jullie handen.” En: “Corruptie doodt.” Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken was een stil protest met kaarsen en bloemen.

Premier Viorica Dancila kondigde zaterdag aan dat er mogelijk een referendum komt over strengere straffen voor verkrachters, pedofielen en moordenaars. Sinds haar partij, de sociaaldemocratische PSD, aan de macht is, is via tal van wetten geknabbeld aan de gerechtelijke onafhankelijkheid. Volgens experts ten voordele van al wie corrupt is, en ten nadele van de veiligheid van de Roemenen.