5 miljoen tussen Toyota’s: Belgisch gerecht vraagt Albanese politicus uitleg

Het Belgische gerecht is de Albanese politicus Lulzim Basha (Democratische Partij) gaan vragen wat hij weet over de smokkel van 5 miljoen euro baar geld, verstopt in wagens die vanuit Brussel naar Albanië werden getransporteerd.

Drie dagen vooraleer de Albanese douane het geld ontdekte, kondigde Basha met veel poeha in het parlement aan dat zijn socialistische opponent Taulant Balla tekst en uitleg zou moeten geven over een smak illegaal geld, afkomstig van maffieuze praktijken, dat vanuit Duitsland naar Albanië gesmokkeld zou worden. Had hij het over het geld dat verborgen zat in de Toyota’s uit België? Feit is dat de vrachtwagen die de wagens transporteerde, een tussenstop gedaan heeft in Duitsland.

Het gerecht vroeg Basha of hij weet had van dit transport, dan wel of zijn speech en de operatie van de douane toevallig samenliepen. Over het resultaat van het gesprek wil het gerecht voorlopig niets kwijt.

