De naakte waarheid: ‘naked chef’ pompte zelf 28 miljoen euro in failliete restaurants

Jamie Oliver heeft voor het eerst gesproken over het faillissement van zijn restaurants, zijn kruidenierszaken, zijn magazine en zijn lijn van keukengerief.

Oliver kreeg in 2017 het verwijt dat hij wel miljoenen kon spenderen aan de renovatie van zijn eigen huis maar niet in de restaurants waar duizend man aan het werk was. De kok ontkent dat nu in de Britse krant ‘The Times’ en zegt dat hij meer dan 28 miljoen in de restaurants stak. Dat zijn schoonbroer, met een kwalijke reputatie, de reden achter het faillissement was, ontkent Oliver met klem. De oorzaak lag vooral bij de hoge huur, de personeelskosten en het feit dat hij Uber Eats en Deliveroo verkeerd had ingeschat en die boot miste.

De tv-kok verdiende zijn fortuin met een reeks kookboeken. Met de opbrengst hield hij in 2002 een eigen restaurant boven de doopvont. Vijftien jaar timmerde de naked chef aan een imperium en tegen 2017 had hij maar liefst 25 restaurants. Vooral de sluiting van het Londense Fifteen, waar ongeschoolde mensen met een moeilijke achtergrond een tweede kans kregen, hakte er bij de chef wel in.(nba)