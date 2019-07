Zanger Oscar and the Wolf treurt op podium Tomorrowland om verongelukte neef

Max Colombie, de zanger van Oscar and the Wolf, was niet in zijn normale doen zaterdagavond op het podium van Tomorrowland. Toen hij tijdens het nummer Strange Entity en nadat hij de woorden ‘I lost you, I miss you, I wanna hold you’ zong, kreeg de zanger het zichtbaar moeilijk en gaf hij de fans een woordje uitleg.

“Twee dagen geleden is mijn neef, mijn beste vriend, overleden”, zei Colombie, terwijl hij de tranen de vrije loop liet. “Als hij naar een van mijn concerten kwam, moest hij altijd huilen. Daarom speel ik deze show vanavond. Voor hem. Dank jullie voor de steun en het spijt me heel erg dat ik niet kan zingen op de manier die ik zou willen. Andrik, deze is voor u, jongen.”

Andrik Fol (31) kwam donderdagavond om het leven bij een verkeersongeval op de A12 in Willebroek nadat hij was ingereden op een vrachtwagen. Hij laat een zwangere vrouw na.(nba)