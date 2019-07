Twee vakantiegangers op scooter toevallig neergeschoten in zuiden van Frankrijk

Bij een schietpartij in de Var, in het zuiden van Frankrijk, zijn zondagavond drie mensen om het leven gekomen en één man gewond geraakt. Twee van de slachtoffers waren vermoedelijk vakantiegangers die per ongeluk bij het incident betrokken raakten.

Volgens de plaatselijke krant Var-matin deden de feiten zich rond 20.30 uur voor ter hoogte van een benzinestation in Ollioules, niet ver van Toulon. De eerste twee dodelijke slachtoffers zijn jongeren die bij de lokale politie bekendstonden, zo liet de burgemeester van Ollioules, Robert Beneventi, in een mededeling op Facebook weten.

De twee andere slachtoffers werden getroffen door verdwaalde kogels. Het zou gaan om een koppel vakantiegangers die met de scooter reden en per ongeluk bij het incident betrokken raakten. De bestuurder werd in de rug geschoten en is gewond. Zijn vrouwelijke passagier liet het leven, aldus Var-matin.

Over de directe aanleiding voor de schietpartij bestaat voorlopig geen duidelijkheid. Ook is niet geweten hoeveel daders er zijn en welke wapens ze gebruikten.