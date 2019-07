Justitieminister Wanda Vazquez wil geen gouverneur van Puerto Rico worden

Wanda Vazquez (links) is normaal de volgende in lijn, maar wil de ontslagnemende gouverneur Ricardo Rossello (rechts) niet opvolgen. Foto: REUTERS

De Puerto Ricaanse minister van Justitie Wanda Vazquez heeft zondag gezegd dat ze, ondanks eerdere aankondigingen, de ontslagnemende gouverneur Ricardo Rossello niet wil opvolgen. Vazquez is normaal gezien de volgende in lijn, maar verklaarde op Twitter dat ze “geen interesse” heeft in de job en hoopt dat Rossello iemand anders vindt.

De huidige gouverneur van het Amerikaanse niet-geïncorporeerde gebied liet woensdag weten dat hij opstapt na massale protesten tegen zijn persoon. Zijn ontslag gaat op 2 augustus in.

Rossello kwam in een storm terecht nadat een centrum voor onderzoeksjournalistiek half juli de inhoud van gesprekken tussen de gouverneur en elf hooggeplaatste lokale (ex-)verantwoordelijken bekendmaakte. De twaalf lieten zich in een privégroep van de berichtendienst Telegram geregeld laatdunkend uit over vrouwen en homoseksuelen en viseerden daarbij onder andere zanger Ricky Martin. De berichten dateren van eind 2018 en begin dit jaar.

Sindsdien werd er massaal geprotesteerd tegen de gouverneur en heel wat mensen kwamen op straat om zijn ontslag te eisen. De Democraat weigerde aanvankelijk terug te treden maar kondigde wel aan dat hij zich volgend jaar niet opnieuw kandidaat zou stellen bij de verkiezingen. Dat bleek echter niet voldoende om de woede van het volk te koelen.