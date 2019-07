Anderlecht is peperdure Sanneh kwijt, Charleroi krijgt minstens 12 miljoen voor Osimhen

Terwijl hun collega’s in de Jupiler Pro League afgelopen weekend aan de competitie begonnen, versierden Anderlechtspeler Bubacar Sanneh en Charleroi-spits Victor Osimhen een transfer.

Anderlecht is nog een overbodige speler kwijt. Verdediger Bubacar Sanneh (24) wordt voor één jaar verhuurd aan Goztepe. De Turkse staartploeg heeft wel een aankoopoptie van 6 miljoen. Vorig jaar kocht RSCA Sanneh nog voor 8 miljoen, nu is hij de vierde verhuurde speler.

Ivan Santini naar Jiangsu Suning wordt wel een definitieve transfer van 5 miljoen. Gisteren was de spits nog op de match, maar daarna vertrok hij naar China. De markt sluit er woensdag.

Sven Kums zat niet in de selectie. Het is een signaal dat Anderlecht geen toekomst meer ziet in de middenvelder. Alleen is Kums een dure vogel voor de Belgische markt. Hij wordt wel gelinkt aan AA Gent, maar het is vooralsnog behoorlijk windstil rond hem. De Buffalo’s zouden een ander type middenvelder zoeken. Ook buitenlandse opties worden momenteel bekeken.

Victor Osimhen speelde zondag niet mee met Charleroi. Het was al langer geweten dat de Karolingers hun Nigeriaanse prijsschutter te gelde wilden maken en nu is er ook een koper.Het Franse ­Lille telt 12 miljoen euro plus 2 miljoen euro aan bonussen neer voor een van de ontdekkingen van vorig seizoen. Charleroi bedong ook nog een percentage van 15 procent op een eventuele doorverkoop.

Osimhen wordt in de loop van deze week in Lille verwacht voor de medische testen. Met de miljoenen van Lille kan Charleroi zelf de transfermarkt op. De supporters keerden zich gisteren tegen voorzitter Mehdi Bayat met een spandoek. Daarin verweten ze de sterke man van hun ploeg een leugenaar en praatjesmaker te zijn.

LEES OOK.Club Brugge haalt nog uit op de transfermarkt: drie transfers in de maak