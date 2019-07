Zuid-Korea stuurt drie Noord-Koreaanse vissers terug die per ongeluk grens overstaken

Eerder deze zomer stak al een schip de grens over naar Zuid-Korea. Foto: EPA-EFE

Seoel heeft drie Noord-Koreanen teruggestuurd die per ongeluk met hun vissersboot de Zuid-Koreaanse grens waren gestoken en die hadden gevraagd om terug naar het noorden te gaan. Dat heeft het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenmaking bekendgemaakt.

“De drie bemanningsleden en het houten schip worden teruggebracht naar het noorden”, verklaarde het ministerie aan journalisten.

Aan de mast van het schip werd zaterdagavond een witte doek gehangen, toen het schip de grens in de Japanse zee overstak. De Zuid-Koreaanse autoriteiten brachten de bemanningsleden naar de militaire haven voor ondervraging omdat ze dachten dat de drie naar het zuiden wilden vluchten. Uiteindelijk bleek het om een vergissing te gaan en vroegen de vissers om terug naar het noorden te gaan.

In juni stak een Noord-Koreaans schip nog de grens over, die goed in de gaten gehouden wordt, en vaarde tot de Zuid-Koreaanse haven. Pas daar werd het geïdentificeerd als een Noord-Koreaans schip. Twee van de vier bemanningsleden vroegen toen asiel aan, terwijl de twee anderen teruggestuurd werden naar Noord-Korea.

Een Zuid-Koreaanse generaal moest opstappen, omdat bleek dat de grensbewaking niet naar behoren werd uitgevoerd.