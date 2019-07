COMMENTAAR. “Door te kiezen voor de jeugd maakt Kompany Anderlecht minder afhankelijk van resultaten”

4, 8, 10, 16, 22, 27, 40, 45, 49, 51 en 52. Bijkomende cijfers: 14, 43 en 46. Dat waren gisteren de winnende getallen in het Lotto Park van Anderlecht. De keuze van gerechtsdeurwaarder Vincent Kompany werd met meer aandacht gevolgd dan de zaterdagse trekking van de Nationale Loterij. Wie werd er uitverkoren voor de eerste match van de speler-manager? Wie zat in de reservetrommel en wie viel buiten de selectie? En zou Kompany ook zichzelf een basisplaats gunnen?

Wie veel getallen boven de veertig en de vijftig had aangekruist, had zondag de grootste winstkans. Kompany gelooft oprecht in de jonge producten van Neerpede, maar kiest ook voor de vlucht vooruit. Door ...