“Begin volgend jaar al problemen met gsm-netwerk in Brussel”

Brussel - Het 4G-netwerk zal in 2022 verzadigd zijn in Brussel. Dat voorspelt Agoria maandag in Le Soir. De technologiefederatie pleit opnieuw voor een versoepeling van de stralingsnormen in de hoofdstad.

Als de stralingsnorm niet verandert, zal het mobiele netwerk volgens Agoria in de komende drie jaar tijdens de drukste uren van de dag verzadigd raken. Agoria voorspelt begin 2020 al problemen rond het Justitiepaleis, in de zakenwijk Kunst/Wet en de Europese wijk. Tegen 2022 zou in nagenoeg het hele Brusselse Gewest het netwerk dichtslibben.

Bijkomende antennes plaatsen zou ook een oplossing kunnen zijn, maar in de praktijk is het moeilijk om daar nog nieuwe plaatsen voor te vinden.