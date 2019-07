KV Mechelen-doelman Thoelen draagt zege op aan overleden dochtertje Lia: “Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik aan haar denk”

Een terugkeer door de grote poort voor KV Mechelen én voor zijn doelman Yannick Thoelen (29). De Limburger keerde na acht jaar terug bij geel-rood, maar het voelde alsof hij nooit was weggeweest.

“Voor mij voelt dit echt als thuiskomen. Van 2008 tot 2011 was ik derde doelman en moest ik in de tribune plaatsnemen. Ik zette me dan vaak tussen de supporters en dan bouw je een band op. Die is in al die jaren nooit weggegaan.”

Getuige daarvan de Facebook-oproep van de KVM-fans om in minuut 15 luidkeels Thoelen te scanderen. Symbolisch, want de doelman en zijn partner Kim verloren op 15 januari hun pasgeboren dochtertje Lia. Om die reden koos hij ook bewust voor rugnummer 15. “Je probeert dan wel te focussen, maar het gebaar van de supporters raakte me enorm. Fantastisch dat ze zoiets doen. Dat zal ik nooit vergeten. Na de match heb ik een traantje weggepinkt. Deze zege draag ik op aan Lia. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik aan haar denk.”