Nog lagere prijzen en dus maakt Ryanair 21 procent minder winst

Ryanair heeft van april tot juni 21 procent minder winst gemaakt. Dat meldt de Ierse luchtvaartmaatschappij maandag. De gedaalde ticketprijzen, duurdere brandstof en hogere personeelskosten spelen een rol.

Ryanair hield nog 243 miljoen euro netto over in het kwartaal. De grootste lowcostmaatschappij van Europa zag zich genoodzaakt om de ticketprijzen te verlagen om zijn marktaandeel te beschermen. De passagierscijfers en de omzet gingen op die manier 11 procent hoger, maar dat ging ten koste van de marges.

Vooral Duitsland en het Verenigd Koninkrijk waren de voorbije maanden moeilijke markten voor Ryanair. In Duitsland is er stevige concurrentie van Lufthansa, terwijl in het Verenigd Koninkrijk de brexit op het consumentenvertrouwen weegt.