Magneetvisverbod in Kapellen na vondst mortierbom: “Extreem gevaarlijk”

Kapellen / Putte-Kapellen - Opmerkelijke ingreep van burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) in Kapellen. In zijn gemeente wordt het verboden om nog te magneetvissen. Het verbod komt er nadat vorige week twaalf opgeviste explosieven aan de Fortgracht en antitankgracht achtergelaten werden. “Dit is enorm gevaarlijk”, zegt Van Mechelen aan Radio 2.

Elf van de twaalf mortierbommen die in Merksem gevonden werden. Foto: RR

Het fort van Merksem staat erom bekend dat je er oorlogsmateriaal kunt bovenhalen uit het water. Maar twee weken geleden doken er plots twaalf obussen in één middag op. Ontmijningsdienst DOVO moest ter plaatse komen om de sprintuigen uit te schakelen. Gevaarlijk, want één van de bommen sukkelde terug het water in, waarop DOVO het opnieuw opviste. Ook in de Kapelsestraat in Kapellen haalden vissers een springtuig boven: een mortierbom aan fort Ertbrand.

Burgemeester Dirk Van Mechelen grijpt nu in. “We willen geen enkel risico op ontploffing hebben, want met magneetvissen kan je al snel voorwerpen van enkele kilo’s opvissen”, zegt hij aan Radio 2. Bedoeling is om het verbod op te nemen in het GAS-reglement van de politiezone Kapellen-Stabroek.

De mortierbom die in Kapellen bovengehaald werd.