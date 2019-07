Jiangsu Suning plukt Ivan Santini weg bij Anderlecht voor vijf miljoen euro

Ivan Santini verlaat RSC Anderlecht voor de Chinese eersteklasser Jiangsu Suning, zo maakte zijn nieuwe club maandagochtend bekend. Met de overgang van de dertigjarige Kroatische aanvaller zou een bedrag van vijf miljoen euro gemoeid zijn.

Anderlecht kocht destijds de aanvaller voor 2,5 miljoen euro en verdient het dubbele. Zo wordt de kassa ook gespijsd en met dat geld kan een nieuwe aanvaller gekocht worden. Hoe erg nodig die is, bleek zondag nog tijdens de verloren thuismatch tegen KV Oostende (1-2). Toen versierde Anderlecht héél wat kansen, maar kon het slechts één keer scoren. “Ik heb het gevoel dat we vandaag dubbel zoveel kansen nodig zouden hebben om nog een doelpunt te maken”, zei Kompany daarover (lees meer).

Razende start kreeg geen vervolg

Vijfvoudig international Santini streek pas vorige zomer neer in het Astridpark en kwam er in 39 wedstrijden tot zestien doelpunten. Na een razende start liet hij in zijn eerste acht wedstrijden al acht treffers noteren, nadien zweeg zijn kanon en de overige acht doelpunten vielen verspreid over de rest van het seizoen. Bij de supporters kon hij zich nooit in de gunst spelen en dus mocht hij vertrekken, de Chinese Super League bood een uitweg voor de aanvaller die eveneens een verleden heeft bij Standard. Tussendoor was er een verblijf bij het Franse Caen.

Geen Gareth Bale

Door de komst van Santini naar de nummer vijf uit de Chinese competitie zou volgens internationale media ook de transfer van Gareth Bale van Real Madrid naar de club definitief van de baan zijn. Vorige week haalde Jiangsu Suning immers al Miranda en Santini is nu de vijfde buitenlandse speler op de loonlijst, terwijl er volgens de reglementen maar vier in de kern mogen zitten. De Italiaanse verdediger Gabriel Paletta zou de club wel eerstdaags verlaten om zo alsnog te voldoen aan de quota, maar de plaatsen voor buitenlandse spelers zijn dus wel ingenomen. Zondag lekte al uit dat de transfer van de Welshman op de helling stond. Volgens AFP en de BBC omdat beide clubs geen akkoord vonden omtrent de transferprijs, de Madrileense huiskrant Marca meende dat de familie van Bale de transfer zou tegengehouden hebben, omdat ze de levens- en werkomstandigheden in China niet zou zien zitten. De familie zou nu aandringen om een alternatief in Europa te zoeken. Voorlopig zit er voor Bale niet veel anders op dan terug te keren naar Real, al wou de club van Eden Hazard en Thibaut Courtois dat vooralsnog niet bevestigen.

Foto: EPA-EFE

De dertigjarige Bale moet vertrekken bij Real, maar heeft er nog een contract voor drie seizoenen en zes jaar geleden betaalde de Koninklijke nog honderd miljoen euro om hem los te weken bij Tottenham Hotspur, destijds een transferrecord. Real wou nog graag wat van die miljoenen recupereren en dus bood het kapitaalkrachtige China de ideale uitweg, waar Bale een contract voor drie jaar kon tekenen dat hem wekelijks bijna een miljoen euro kon opbrengen.

Sanneh verhuurd

Verdediger Bubacar Sanneh (24) wordt voor één jaar verhuurd aan Goztepe. De Turkse staartploeg heeft wel een aankoopoptie van 6 miljoen. Vorig jaar kocht RSCA Sanneh nog voor 8 miljoen, nu is hij de vierde verhuurde speler.