Zo lost Ed Sheeran problemen met zijn buren op

Wie last heeft van z’n buren, heeft doorgaans twee keuzes: het verdragen, of verhuizen. Maar Ed Sheeran (28) kan z’n problemen oplossen met geld: hij koopt z’n klagende buren gewoon uit. Rond zijn woning in het Britse plaatsje Framlingham in Suffolk kocht hij al vier huizen op. En zo kunnen zijn plannen om een boomhut en kapel te bouwen gewoon doorgaan.

Niks dat geld niet kan kopen, dat weet Ed Sheeran maar al te goed. En aangezien de Britse superster al 177 miljoen euro op z’n rekeningen heeft staan, kan hij véél kopen: ook rust van zijn buren. Sinds hij in 2012 een hoeve kocht in Framlingham, heeft hij al vier andere woningen rond hem opgekocht. Zo bouwt hij stap voor stap verder aan een minidorpje van zichzelf. De hoeve kostte net geen miljoen euro, maar datzelfde jaar nog gaf hij ook nog een half miljoen uit aan een zestiende eeuwse woning in de buurt van zijn huis. In 2016 kwam daar nog eens een miljoen bij voor een andere woning en nog geen jaar later kocht hij ook een bungalow op: 580.000 euro.

In april dit jaar kwam daar nog een huis bij: dat van Sharon Jenk, een buurvrouw die kloeg over de bouwwerken rond het huis van Sheeran. Ze diende klacht in tegen zijn plannen om een boomhut - zo’n 64 vierkante meter groot - en een kapelletje van bijna tien meter hoog te bouwen. Dat probleem is intussen van de baan: Sheeran dook in z’n portefeuille en diepte nog eens een klein miljoen op.

Op het domein in Framlingham bouwde Sheeran intussen ook al een pub en een vijver - waarvan buren zeggen dat het eigenlijk gewoon een zwembad is. De zanger groeide op in de buurt en leerde er ook zijn vrouw, Cherry Seaborn, kennen.

Klik op de stippen van de interactieve kaart om meer te weten te komen over het landgoed.

