Club Brugge grijpt buitenkans en haalt aanvaller Percy Tau

Club Brugge begon goed aan het seizoen, maar is nog niet uitgeshopt. De vice-landskampioen rondde maandagmiddag de huurovereenkomst over aanvaller Percy Tau (25) af. Vorig seizoen was de Zuid-Afrikaan een van de smaakmakers bij Union in 1B. Hij wordt een seizoen gehuurd van de Engelse eersteklasser Brighton & Hove Albion. Een buitenkansje.

Trainer Philippe Clement gaat voor een grondige verbouwing bij Club Brugge. Zaterdag zette hij al drie nieuwkomers in de basis op Waasland-Beveren. Daarnaast wil hij er nog twee à drie spelers bij. De eerste daarvan werd maandag officieel afgerond: Percy Tau.

De Zuid-Afrikaan legde al eerder vorige week medische tests af, maar moest wachten tot het laatste papierwerk in orde was. Vorig seizoen was hij een van de smaakmakers bij Union in 1B. Hij werd door zijn collega-voetballers ook verkozen tot ‘Speler van het Jaar’ in de Proximus League. De huurling van Brighton & Hove Albion was met 13 goals en 13 assists in 35 matchen eigenlijk te goed voor tweede klasse. Maar omdat hij ook dit seizoen geen werkvergunning krijgt in Engeland kan Club profiteren. Het huurt de aanvaller voor een seizoen zonder aankoopoptie. Zo’n constructie is niet de gewoonte in Brugge maar Tau is dan ook een buitenkans op de markt.

4 miljoen voor Butez?

Een ander dossier dat kan evolueren is dat van Jean Butez. De 24-jarige Fransman bereikte al weken geleden een persoonlijk akkoord met Club, maar Moeskroen houdt vast aan zijn vraagprijs van 4 miljoen euro. De speler is voor vijftig procent eigendom van Lille waardoor Les Hurlus nog een aardige duit willen overhouden. Zaterdag ontbrak Butez in de wedstrijdkern voor STVV. Moeskroen ontkent dat een transfer op til is en zegt dat het nog geen adequaat bod ontvangen heeft. Mogelijk komt er deze week een nieuwe poging van Club.

Linksback uit Zuid-Amerika

Philippe Clement wil er graag ook nog een offensieve linksback bij als concurrent voor Eduard Sobol, aangezien de Braziliaan Luan Peres werd afgeschreven en mag vertrekken. Daarvoor heeft het twee namen in beeld. De Uruguyaan Fede Ricca, momenteel aanvoerder van de Spaanse tweedeklasser Malaga. En de Costa Ricaanse international Bryan Oviedo (ex-Everton en momenteel in dienst bij Sunderland).

Talent uit Afrika

Tot slot is het uitkijken wie straks de nieuwe nummer zes wordt. Clement heeft voor die positie Mats Rits en Sofyan Amrabat ter beschikking, maar is op zoek naar een ander, meer verdedigend profiel. Club maakt op dit moment prioritair werk van het aantrekken van zo’n blauw-zwarte Axel Witsel. In de tussentijd krijgt een Senegalese jongere een kans. Mamadou Diatta, niet te verwarren met zijn landgenoot Krépin Diatta, arriveerde twee weken geleden voor een test en hoopt een definitief contract(je) te verzilveren. Eerder haalde Club ook al de 20-jarige flankaanvaller Amadou Sagna uit Senegal weg. De bedoeling is om deze spelers uit Afrika op te leiden en met meerwaarde te verkopen als ze doorbreken.