KV Oostende stuurt Nicolas Lombaerts naar de B-kern: “In een volwassen gesprek meegedeeld”

Het lijkt definitief einde verhaal voor Nicolas Lombaerts (34) bij KV Oostende. De eersteklasser heeft de ervaren centrale verdediger naar de B-kern gestuurd.

“We doen dit om sportieve redenen in de breedst mogelijke context,” zegt CEO Patrick Orlans op de clubwebsite. “Wij hebben alle respect voor de carrière die Nicolas heeft uitgebouwd, in een volwassen gesprek hebben we dit dan ook meegedeeld. Met dit ‘nieuwe’ KVO willen wij iedereen duidelijkheid geven van zijn situatie.”

KV Oostende zit al maanden met het dilemma Nicolas Lombaerts. De gewezen Rode Duivel hield het zwalpende Oostende vorig seizoen geregeld nog (mee) recht, maar verdient wel nog altijd dik 1 miljoen per jaar. Een erfenis uit het Coucke-tijdperk en te veel voor het huidige KVO.

Iedereen ging er dus van uit dat Lombaerts zo snel mogelijk moest vertrekken bij KVO, maar het bestuur werkte ook aan een verrassende en creatieve oplossing. ­Peter Callant stelde voor om het contract van Lombaerts, dat nog loopt tot 2020, met één jaar te verlengen en de uitbetaling van zijn loon te spreiden over twee seizoenen. De verdediger was daar – mits een compensatie – mee akkoord, maar ondertussen werd Callant voorzitter opgevolgd door Frank Dierckens en die zette de deal weer on hold.

Nu lijkt het dus toch einde verhaal voor de 39-voudige Rode Duivel die in de zomer van 2017 het Russische Zenit inruilde voor Oostende voor 1,5 miljoen euro. Daarvoor speelde Lombaerts voor AA Gent en de jeugd van Club Brugge.