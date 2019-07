Twee mannen opgepakt met twintig gestolen steps

Brussel - Na de fietsdief is er nu ook de trontinettendief. In Brussel zijn zondagochtend twee mannen opgepakt die een twintigtal gestolen elektrische steps vervoerden. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Dat heeft een opsporingsonderzoek geopend voor diefstal en bendevorming.

De twee mannen werden zondagvoormiddag tegengehouden door de politie aan boord van een bestelwagen waarin een 20-tal elektrische deelsteps van het bedrijf Wind staken. Die waren kort voordien gestolen in de omgeving van de Elsensesteenweg en het Stefaniaplein. Beide mannen, C.M. en B.Y., allebei geboren in 1991, zijn ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.

Volgens het parket zou de verantwoordelijke van Wind verklaard hebben dat dergelijke diefstallen zich al eerder hadden voorgedaan, onder meer in Frankrijk.