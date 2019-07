Teken aan de (transfer)wand? Geen Romelu Lukaku in selectie Manchester United

Manchester United-trainer Ole Gunnar Solskjaer heeft zijn selectie bekendgemaakt voor een vriendschappelijke wedstrijd in Noorwegen. Daarbij géén Romelu Lukaku.

De Red Devils spelen nog twee oefenwedstrijden alvorens ze op 11 augustus de Premier League openen tegen Chelsea. Dinsdagavond speelt Man United in Oslo tegen de Noorse eersteklasser Kristiansund, komende zaterdag wacht een wedstrijd tegen Milan.

Solskjaer neemt 26 spelers mee naar zijn thuisland, waaronder zowat alle bekende namen. Buiten eentje: Romelu Lukaku. De Rode Duivel speelde tot nu toe amper mee in de voorbereiding, officieel wegens een (lichte) blessure. Maar het is een publiek geheim dat ‘Big Rom’ weg wil bij de Engelse topclub en zijn zinnen gezet heeft op een transfer naar Inter.

Lukaku postte op Instagram onlangs een foto met zijn manager Federico Pastorello, die goede banden heeft met het Inter-bestuur, met daarbij het onderschrift: “Wordt spoedig vervolgd”.

Soon to be continued ?? pic.twitter.com/SGzPkUUbxL — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) July 27, 2019

De Nerazzurri zouden volgens Sky Italia een nieuw bod van 70 miljoen euro plus bonussen uitbrengen voor de spits. Die zou ook op interesse van Juventus kunnen rekenen. Volgens zijn manager is Lukaku dan ook “één van de drie of vier beste spitsen in de wereld”. Man United zou de 85 miljoen die het aan Everton betaalde, willen recupereren. Inter zou daarom Ivan Perisic willen betrekken in een deal. Juventus zou denken aan een ruildeal met Paulo Dybala.

De selectie:

David De Gea, Lee Grant, Joel Pereira, Sergio Romero

Diogo Dalot, Phil Jones, Victor Lindelof, Marcos Rojo, Luke Shaw, Chris Smalling, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Ashley Young

Fred, Angel Gomes, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba

Tahith Chong, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford