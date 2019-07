Zo kleedde de Tomorrowlandganger zich: van een engel tot bijna naakt

Het werd een regenachtig tweede weekend van Tomorrowland, maar dat kon de duizenden festivalgangers niet deren. Met een grote smile trotseerden ze de regen om volledig uit de bol te gaan. De outfits die ze dit jaar aanhadden, waren weer uiteenlopend. Terwijl de ene zich verkleedde als Sneeuwwitje of een engel, kozen sommige anderen voor... vrijwel niks. Of hoe het motto ‘hoe zotter, hoe beter’ nergens beter tot uiting kwam dan in Boom.