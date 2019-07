Tieners die agent neerstaken, waren rijkeluiszoontjes die “altijd dronken zijn”

Gabriel Natale-Hjorth en Finnegan Elder in hun hotel in Rome. Foto: AP

De twee Amerikaanse studenten die vorige week een Italiaanse agent in Rome neerstaken na een misgelopen drugsdeal, waren rijke tieners “die altijd dronken en agressief waren”. Dat zeggen alvast hun buren. Italië staat op z’n kop na de steekpartij - en een uitgelekte foto - en zélfs politicus Matteo Salvini voelde zich al geroepen om te reageren.

Mario Cerciello Rega, was pas getrouwd toen hij werd neergeschoten. Foto: Photo News

Buren, klasgenoten en kennissen schetsen geen al te fraai beeld van Gabriel Natale-Hjorth en Finnegan Elder, de 18- en 19-jarige moordenaars van agent Mario Cerciello Rega. De twee gingen samen naar school in Mill Valley, een rijke buurt, op tien kilometer van San Francisco. Natale-Hjorth speelde er ook lacrosse, Elder was actief in het voetbalteam. “Elder is een moeilijk geval”, zeggen z’n buren. “We hebben hem meermaals stomdronken zien thuiskomen en overgeven op z’n oprit. Hij was altijd onder invloed.”

Op school schrikken ze ook niet van Natale. “Ik heb altijd ergens wel gevoeld dat hij een bad guy is”, zegt student Tommy Flinn. “Je hoorde altijd van die verhalen over zaken waar je je kinderen liever niet mee bezig zag. Hij staat in de buurt echt bekend als een misdadige kerel.” Een andere klasgenoot ging nog verder: “Als hij high is, slaat hij helemaal door. Hij heeft veel woede in zich. Hij staat hier ook echt bekend als een drugdealer en hij denkt dat hij met alles kan wegkomen. Op school is hem alleszins enorm veel vergeven.”

Het lijkt erop dat het duo hun slechte gewoonten ook op vakantie verderzetten. Want Gabriel had Finnegan uitgenodigd in Italië, waar familie van hem woont. De twee verbleven in een poepsjiek viersterrenhotel in Rome, waar ze feestten en drugs gebruikten. Toen de twee bedrogen werden in een cocaïnedeal - de coke bleek gewoon aspirine te zijn - begon het drama. Ze pikten de rugzak van hun dealer en spraken af om hun geld terug te krijgen. Maar die dealer schakelde de politie - twee agenten in burger - in. Toen de ontmoeting plaatsvond, sloegen de twee vrienden compleet door. Finnegan Elder zou één van de agenten uiteindelijk wel acht keer gestoken hebben. De 35-jarige agent was slechts enkele dagen terug aan de slag nadat hij kort daarvoor getrouwd was.

Deze foto zorgde voor ophef, toen bleek dat een van de verdachten geblinddoekt was. Foto: AP

Het hele land stond in rep en roer, zeker toen bleek dat één van de verdachten geboeid en geblinddoekt in een commissariaat zat. Een verdachte blinddoeken is verboden en de vrees bestaat dat de mannen nu hun straf minstens deels zullen kunnen ontlopen. Dat noopte binnenlandminister Matteo Salvini tot een post op zijn Facebookpagina, waarin hij opriep om de daders juist te bestraffen. “Het lijkt alsof deze mannen plots het slachtoffer zijn, maar het enige slachtoffer is die politie-agent”, schreef hij.