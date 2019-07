Toeriste (19) die Israëlische jongeren van groepsverkrachting op Cyprus beschuldigde, trekt klacht in

De zeven Israëlische jongeren die ervan verdacht werden een 19-jarige Britse vrouw op Cyprus verkracht te hebben, zijn vrijgelaten en intussen al terug in Israël. De vrouw had eerder de beschuldiging ingetrokken, aldus een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Cyprus Times schrijft dat de vrouw zaterdagavond aan de politie heeft verklaard dat de seks met wederzijdse instemming was. Cypriotische en Israëlische media melden nu dat zij is opgepakt en maandag in de rechtbank verwacht wordt.

In eerste instantie was een groep van 12 toeristen uit Israël opgepakt in verband met deze gebeurtenissen, die zich op 17 juli voordeden. Vijf van de twaalf waren voor het weekend al vrijgelaten.

De vrouw zei aan de politie dat ze naar de politie gestapt was, omdat ze kwaad was toen ze ontdekte dat ze gefilmd was. Telefoongegevens en andere elementen van het onderzoek hadden al gewezen op fouten in haar oorspronkelijke verhaal.

De groep jongeren, die tussen 15 en 18 jaar zouden zijn, werd zondagavond triomfantelijk verwelkomd in Israël.